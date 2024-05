Ostatnia kolejka La Liga zostanie rozegrana 26 maja, jednak mistrza Hiszpanii zapewne poznamy już dużo wcześniej. Na pięć rund przed końcem rozgrywek Real Madryt ma już bowiem 11 punktów przewagi nad drugą w tabeli FC Barcelona i 13 nad Gironą, co oznacza, że "Królewscy" musieliby zacząć seryjnie tracić punkty, a ich rywale musieliby wygrywać spotkanie za spotkaniem, by po tytuł sięgnęła inna drużyna niż zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego.

Real kolejny duży krok w kierunku tytułu wykonał 21 kwietnia, kiedy to w El Clasico pokonał Barcelonę . Kilkanaście dni później kibice drużyny z Santiago Bernabeu mają kolejne powody do zadowolenia - nie dość, że ich ulubieńcy pozostają w grze o awans do finału Ligi Mistrzów, to na liście 50 nazwisk piłkarzy nominowanych do "Drużyny Sezonu" w La Liga znalazło się aż ośmiu przedstawicieli Realu.