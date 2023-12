FC Barcelona zdecydowała, Lewandowski nie ma wyboru. Xavi ogłosił nowinę

Piłkarze FC Barcelona po Świętach dostali od trenera Xaviego Hernandeza kilka dni wolnego, a do pracy wrócili w piątek 29 grudnia. Nie dotyczyło to Roberta Lewandowskiego , który postanowił nieco skrócić swój odpoczynek i już dzień wcześniej pojawił się w ośrodku szkoleniowym "Dumy Katalonii", bo odbyć indywidualną sesję, czym pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzień później reprezentant Polski wybiegł wraz z kolegami z drużyny na murawę boiska imienia Johana Cruyffa, by wziąć udział w tradycyjnym otwartym treningu, na którym swoich podopiecznych podziwiali fani FC Barcelona . Jednemu z nich Robert Lewandowski wręczył piłkę. Podczas gierki treningowej natomiast "Lewy" wziął udział w starciu z Ronaldem Araujo , a że filmik z tego nagrania trafił do sieci, błyskawicznie zrobił furorę.

Noworoczny trening FC Barcelona. Xavi podjął decyzję względem Roberta Lewandowskiego i spółki

Jak informuje kataloński "Sport", po powrocie do treningów jedynym dniem, co do którego plany Xaviego Hernandeza były niepewne był 1 stycznia. Ostatecznie szkoleniowiec "Dumy Katalonii" zdecydował, że tego dnia wszyscy jego podopieczni mają stawić się na zajęciach.