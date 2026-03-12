FC Barcelona zdecydowała, 100 milionów za następcę Lewandowskiego. Tego chciał Flick

- Jego kontrakt się kończy i na pewno dostanie wiele ofert. Nie wiem, czy chce tu zostać, ale taką mam nadzieję. Tak samo jak Ferran - deklarował przed kilkoma dniami ubiegający się o kolejną kadencję w roli prezesa FC Barcelona Joan Laporta.

Lewandowski jednak odejdzie z Barcelony? Umowy wciąż brak

Słowa hiszpańskiego działacza odbierane są jednak jako swego rodzaju "kiełbasa wyborcza", bo próżno szukać wieści o negocjacjach pomiędzy Barcą, a Robertem Lewandowskim. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa wraz z końcem czerwca i wszystko zmierza ku zakończeniu współpracy.

Sam Lewandowski również nie wydaje się zdeterminowany do pozostania w stolicy Katalonii. Można było to wyczytać z jego słów, jakie padły w rozmowie z "The Athletic".

- Nie wiem. Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment - odparł na pytanie o to, czy chce przedłużyć kontrakt.

FC Barcelona wybrała następcę Polaka. Padła kwota 100 milionów euro

W Barcelonie trwa tymczasem poszukiwanie następcy 37-latka. Klub już wie, że nie może polegać na Ferranie Torresie, który po udanej rundzie jesiennej wpadł w dołek i nie jest obecnie gwarantem ani goli, ani nawet solidnej pracy w ofensywie.

Kandydatów do zastąpienia "Lewego" w mediach wskazywano wielu, ale tym jednym, wymarzonym dla Hansiego Flicka pozostaje Julian Alvarez. Według "Mundo Deportivo" w jego sprawie doszło do niewielkiego przełomu.

Kierownictwo Barcy miało zdecydować, że jest gotowe wyłożyć za Argentyńczyka 100 milionów euro i ani centa więcej. Dziennikarze zwracają przy tym uwagę na fakt, że snajper nie jest dla Diego Simeone nietykalny i podlega rotacjom, a w Katalonii grałby w bardziej ofensywnie usposobionym zespole, co mogłoby stanowić za jedną z kart negocjacyjnych.

Ponadto relacje trenera z Alvarezem mają być dość szorstkie. Jeśli ten zacznie naciskać władze klubu z Madytu na transfer, FC Barcelona zrobi wszystko, aby go pozyskać. Liczy jednak na gest ze strony reprezentanta Argentyny.

Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Julian Alvarez Javier SORIANO AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Ostatnie przygotowania Realu Madryt przed starciem z Manchesterem City w LM. WIDEO associated press © 2026 Associated Press