FC Barcelona zdecydowała, 100 milionów za następcę Lewandowskiego. Tego chciał Flick

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wydaje się, że na tym etapie sezonu przyszłość Roberta Lewandowskiego jest już przesądzona. FC Barcelona nie zaproponowała Polakowi przedłużenia umowy, a z otoczenia napastnika płyną jasne sygnały, że to jego ostatni sezon w bordowo-granatowych barwach. Jednocześnie dowiadujemy się, że "Blaugrana" wybrała już jego następcę. Padła przy tym kosmiczna kwota transferu.

Hansi Flick i Robert LewandowskiJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Robbie Jay Barratt - AMA/Getty ImagesAFP

- Jego kontrakt się kończy i na pewno dostanie wiele ofert. Nie wiem, czy chce tu zostać, ale taką mam nadzieję. Tak samo jak Ferran - deklarował przed kilkoma dniami ubiegający się o kolejną kadencję w roli prezesa FC Barcelona Joan Laporta.

Lewandowski jednak odejdzie z Barcelony? Umowy wciąż brak

Słowa hiszpańskiego działacza odbierane są jednak jako swego rodzaju "kiełbasa wyborcza", bo próżno szukać wieści o negocjacjach pomiędzy Barcą, a Robertem LewandowskimKontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa wraz z końcem czerwca i wszystko zmierza ku zakończeniu współpracy.

Sam Lewandowski również nie wydaje się zdeterminowany do pozostania w stolicy Katalonii. Można było to wyczytać z jego słów, jakie padły w rozmowie z "The Athletic".

    - Nie wiem. Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment - odparł na pytanie o to, czy chce przedłużyć kontrakt.

    FC Barcelona wybrała następcę Polaka. Padła kwota 100 milionów euro

    W Barcelonie trwa tymczasem poszukiwanie następcy 37-latka. Klub już wie, że nie może polegać na Ferranie Torresie, który po udanej rundzie jesiennej wpadł w dołek i nie jest obecnie gwarantem ani goli, ani nawet solidnej pracy w ofensywie.

    Aż huczy od plotek. Komunikat prosto z Madrytu. Lewandowski w centrum akcji

    Kandydatów do zastąpienia "Lewego" w mediach wskazywano wielu, ale tym jednym, wymarzonym dla Hansiego Flicka pozostaje Julian Alvarez. Według "Mundo Deportivo" w jego sprawie doszło do niewielkiego przełomu.

    Kierownictwo Barcy miało zdecydować, że jest gotowe wyłożyć za Argentyńczyka 100 milionów euro i ani centa więcej. Dziennikarze zwracają przy tym uwagę na fakt, że snajper nie jest dla Diego Simeone nietykalny i podlega rotacjom, a w Katalonii grałby w bardziej ofensywnie usposobionym zespole, co mogłoby stanowić za jedną z kart negocjacyjnych.

    Rekord Lewandowskiego poważnie zagrożony. 60 milionów euro na stole. To może zrobić Pietuszewski

    Ponadto relacje trenera z Alvarezem mają być dość szorstkie. Jeśli ten zacznie naciskać władze klubu z Madytu na transfer, FC Barcelona zrobi wszystko, aby go pozyskać. Liczy jednak na gest ze strony reprezentanta Argentyny.

    Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
    Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Piłkarz w czerwono-białej koszulce Atletico Madryt celebruje zdobytego gola, rozkładając ręce i uśmiechając się szeroko na tle rozmytego widowni stadionowej.
    Julian AlvarezJavier SORIANO AFP
    Mężczyzna w czarnej kurtce i czarnym T-shircie stoi na tle rozmytego tłumu ludzi, sprawiając wrażenie skupionego oraz poważnego. Tło sugeruje obecność na wydarzeniu publicznym, prawdopodobnie sportowym.
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
