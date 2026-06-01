FC Barcelona zaskoczona, transfer jednak wstrzymany. Prezes stawia weto

Anthony Gordon został już oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik FC Barcelona, dlatego klub skupia się obecnie na realizacji kolejnych celów transferowych. Obecnie najważniejszym tematem jest pozyskanie następcy Roberta Lewandowskiego. Do tej roli wytypowano Juliana Alvareza.

FC Barcelona z kosmiczną ofertą za Alvareza. Atletico stawia weto

"Blaugrana" Argentuńczykiem interesowała się już przed rokiem, ale transfer wówczas nie był możliwy do przeprowadzenia. Teraz Barca dysponuje dużo większymi środkami finansowymi, a odejście "Lewego" zwolniło dodatkowe fundusze. W związku z tym, jak donosił Fabrizio Romano, mistrzowie Hiszpanii złożyli już za snajpera ofertę w wysokości 100 milionów euro.

Na przeszkodzie operacji może stanąć jednak wyjątkowo wrogie nastawienie Atletico Madryt. "Los Colchoneros" są wręcz oburzeni próbami Barcelony i nie wyrażają zgody na odejście Alvareza. A sam zawodnik bardzo chętnie dołączyłby do projektu sportowego Hansiego Flicka.

Prezes Atletico wściekły. Stanowczy komunikat dla Barcelony

Sytuacja pomiędzy klubami jest obecnie bardzo napięta i wciąż eskaluje. Najlepiej świadczą o tym słowa prezesa Atletico - Enrique Cerezo.

Działacz podkreślił, że Alvarez nie odejdzie w najbliższym czasie. Tak stanowcze weto może zaskakiwać Barcę, która ma świadomość, że sam znajper nie czuje się do końca szczęśliwy w Madrycie.

Julián Álvarez pozostaje zawodnikiem Atlético Madryt i to nie tylko w minionym sezonie, ale będzie nim także w wielu kolejnych.

- Nieustannie pracujemy nad tym, by sprowadzać do naszej drużyny najlepszych zawodników. Do sierpnia, kiedy rozpocznie się nowy sezon La Liga, mamy jeszcze mnóstwo czasu na poszukiwania, obserwacje i transfery. Mamy za sobą bardzo udaną kampanię i teraz naprawdę skupiamy się na przygotowaniach do następnej. O ewentualnych transferach będziemy informować na bieżąco - dodał.

Biorąc pod uwagę fakt, że kolejny rok z rzędu Atletico nie sięgnęło po żadne trofeum, a sezon ligowy zakończyło na 4. miejscu ze stratą 25 punktów do Barcelony, słowa prezesa Atletico brzmią jak całkowite zakłamywanie rzeczywistości.

Do niedawna w wyścigu o sprowadzenie Alvareza liczyło się też PSG. Dziennikarze 'L'Equipe" ustalili jednak, że Paryżanie mieli zrezygnować z prób pozyskania Argentyńczyka. Zraziła ich postawa snajpera, który nie był przekonany odnośnie do przenosin na Parc des Princes.





