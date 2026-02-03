FC Barcelona zagra o awans. Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Jest komunikat

FC Barcelona w tym sezonie wstawiła już do gabloty jedno trofeum. "Blaugrana" na początku stycznia wygrała rozgrywki Superpucharu Hiszpanii, a w finale pokonała Real Madryt 3:2. Oprócz tego zespół dowodzony przez Hansiego Flicka na start lutego pozostaje w grze o wszystkie tytuły.

Nie trudno jest wskazać te o największym znaczeniu. Mowa rzecz jasna o obronie triumfu w La Liga oraz wygraniu Ligi Mistrzów po ponad 10 latach oczekiwania. Oprócz La Liga "Blaugrana" broni w tym sezonie także Pucharu Króla. Pierwsze dwie rundy nie okazały się dla niej żadnym wyzwaniem.

Znamy składy na mecz Albacete - FC Barcelona

W ćwierćfinale również na papierze "Duma Katalonii" problemów mieć nie powinna. Czekał ją bowiem wyjazd do Albacete, gdzie we wcześniejszej rundzie poległ Real Madryt. Porażka "Królewskich" z pewnością musiała być dla Flicka przestrogą. W związku z tym Niemiec posłał do boju mocną jedenastkę.

Skład FC Barcelona na mecz z Albacete: Joan Garcia; Joao Cancelo, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerrard Martin; Marc Bernal, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Marcus Rashford, Robert Lewandowski i Lamine Yamal.

Skład Albacete na mecz z Barceloną: Lizoain; Lorenzo, Moreno, Villar, Neva; Dani, Pacheco, Melendez; Capi, Medina i Puertas.

Oprócz Barcelony i Albacete w grze pozostały już tylko kluby z La Liga. W drugiej parze zmierzą się ze sobą Deportivo Alaves i Real Sociedad, w trzeciej Valencia oraz Athletic Bilbao, a w ostatniej Real Betis z Atletico Madryt. Start spotkania "Blaugrany" już o 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Rozwiń

FC Barcelona ograła zdecydowanie Real Madryt (m.in. dzięki Robertowi Lewandowskiemu), a teraz... powrócił temat ewentualnego rozbratu Carla Ancelottiego z "Królewskimi" OSCAR DEL POZO / AFP - BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnych LLUIS GENE / AFP /Jorge Rodrigues/Associated Press/East News AFP

FC. Na zdjęciu Robert Lewandowski i trener Hansi Flick OSCAR DEL POZO / AFP / Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Adam Małysz: Topór jest zakopany. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport