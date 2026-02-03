FC Barcelona zagra o awans. Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Jest komunikat
FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla trafiła na rywala, który wyrzucił z tych rozgrywek Real Madryt, a więc Albacete Balompie. Na papierze "Blaugrana" nie powinna mieć problemów z tym przeciwnikiem, ale przykład "Królewskich" musiał być ostrzeżeniem. W związku z tym Hansi Flick desygnował do gry mocną jedenastkę.
FC Barcelona w tym sezonie wstawiła już do gabloty jedno trofeum. "Blaugrana" na początku stycznia wygrała rozgrywki Superpucharu Hiszpanii, a w finale pokonała Real Madryt 3:2. Oprócz tego zespół dowodzony przez Hansiego Flicka na start lutego pozostaje w grze o wszystkie tytuły.
Nie trudno jest wskazać te o największym znaczeniu. Mowa rzecz jasna o obronie triumfu w La Liga oraz wygraniu Ligi Mistrzów po ponad 10 latach oczekiwania. Oprócz La Liga "Blaugrana" broni w tym sezonie także Pucharu Króla. Pierwsze dwie rundy nie okazały się dla niej żadnym wyzwaniem.
Znamy składy na mecz Albacete - FC Barcelona
W ćwierćfinale również na papierze "Duma Katalonii" problemów mieć nie powinna. Czekał ją bowiem wyjazd do Albacete, gdzie we wcześniejszej rundzie poległ Real Madryt. Porażka "Królewskich" z pewnością musiała być dla Flicka przestrogą. W związku z tym Niemiec posłał do boju mocną jedenastkę.
Skład FC Barcelona na mecz z Albacete: Joan Garcia; Joao Cancelo, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerrard Martin; Marc Bernal, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Marcus Rashford, Robert Lewandowski i Lamine Yamal.
Skład Albacete na mecz z Barceloną: Lizoain; Lorenzo, Moreno, Villar, Neva; Dani, Pacheco, Melendez; Capi, Medina i Puertas.
Oprócz Barcelony i Albacete w grze pozostały już tylko kluby z La Liga. W drugiej parze zmierzą się ze sobą Deportivo Alaves i Real Sociedad, w trzeciej Valencia oraz Athletic Bilbao, a w ostatniej Real Betis z Atletico Madryt. Start spotkania "Blaugrany" już o 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.