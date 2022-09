FC Barcelona z Lewandowskim przeraża Madryt. "Oni są z innej planety"

Wygląda na to, że FC Barcelona kryzys ma za sobą, a odpowiada za to m. in. Robert Lewandowski. Polak znakomicie wszedł do katalońskiej drużyny, poza debiutem z Rayo Vallecano teraz strzela w każdym meczu. W trzech spotkaniach zdobył pięć goli, jest współliderem klasyfikacji króla strzelców, a FC Barcelona wygrywa kolejne mecze.

Zwycięstwo 3-0 w wyjazdowym meczu na trudnym terenie w Sewilli zrobiło szczególne wrażenie, także na madrytczykach. Gazeta "As" rozpływa się w komplementach nad zespołem Polaka i ostrzega Real Madryt.

- Uderzenie Barcelony jest z innej planety - uważa madrycka gazeta "As". I dodaje, że jeżeli FC Barcelona się rozpędzi, budzi przerażenie. A wygląda na to, że się rozpędza. Gazeta podkreśla nie tylko skuteczność Roberta Lewandowskiego, ale i jego doskonałą współpracę z Raphinhą i Ousmane Dembele. Nazywa ich nawet "sztyletami w rękach Lewandowskiego".