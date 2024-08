FC Barcelona wygrywa, szaleństwo w Hiszpanii. Lewandowski "w towarzystwie" Duplantisa

Występy Roberta Lewandowskiego na starcie sezonu 2024/25 pozwalają wrócić pamięcią do jego pierwszych meczów w barwach Barcelony w 2022 roku. Wówczas kapitan reprezentacji Polski strzelał jak na zawołanie i zakończył kampanię 2022/23 z dorobkiem 23 trafień ligowych. W ostatnich dniach 36-latek wysyła wyraźny sygnał, że to może być kolejny znakomity dla niego rok .

La Liga. Kapitalny początek sezonu w wykonaniu Lewandowskiego

Choć Lewandowski w pierwszej połowie trafił "tylko" w słupek, a potem obił poprzeczkę, to za trzecim razem udało się pokonać Alexa Padillę. Gol Polaka z 75. minuty ustalił wynik spotkania na 2:1, a FC Barcelona dołożyła do swojego dorobku kolejne 3 punkty. "Lewy" rozsiadł się na czele klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga i pozostaje trzymać kciuki, żeby pozostało tak do końca sezonu 2024/25.