FC Barcelona wygra teraz Ligę Europy? Też nie jest powiedziane

Robert Lewandowskiwygrywał z Bayernem Monachium rozgrywki Ligi Mistrzów (rok 2020) i Superpuchar Europy, ma też na koncie wiele innych trofeów, jak mistrzostwo i Puchar Niemiec (z Bayernem i Borussią Dortmund), mistrzostwo i Puchar Polski (z Lechem Poznań), klubowe mistrzostwo świata i inne, ale akurat Ligi Europy nie wygrał nigdy. Nie było okazji.

Co ciekawe, tego trofeum nie ma w dorobku także FC Barcelona i to nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę poprzednika Ligi Europy, czyli Puchar UEFA - rozgrywki o półwiecznej tradycji. To aż trudne do uwierzenia, bo Puchar UEFA zdobywały wielkie europejskie firmy, w tym Real Madryt, Liverpool FC, Manchester United, Juventus Turyn, Inter Mediolan, a FC Barcelona akurat nie. Zdobyła Puchar Zdobywców Pucharów, ale nigdy nie Puchar UEFA.

Można więc nieco żartem powiedzieć, że przed Katalończykami otwiera się teraz historyczna szansa. Odpadli z Ligi Mistrzów, spadną do Ligi Europy, a tam będą jedną z największych firm, jakie staną do rywalizacji o trofeum.

Liga Europy dla FC Barcelona? Nie taka prosta sprawa

Sęk w tym, że to nie taka prosta sprawa, o czym FC Barcelona przekonała się przed rokiem. Wtedy sytuacja się powtórzyła - hiszpański zespół też nie poradził sobie w Lidze Mistrzów. Ograny przez Bayern Monachium (wtedy z Robertem Lewandowskim w składzie, a nie przeciw sobie) i nawet Benficę Lizbona, wylądował w Lidze Europy. Tam FC Barcelona była głównym faworytem. Pokonała w play-off SSC Napoli i to po efektownym 4-2 na wyjeździe. Dalej barcelońska drużyna wyeliminowała Galatasaray Stambuł, także po wyjazdowej wygranej 2-1. Przyszedł jednak Eintracht Frankfurt, który akurat wtedy znajdował się w dobrej formie i marzenia FC Barcelona o tym trofeum się skończyły. Niemcy wygrali na Camp Nou 3-2 (a prowadzili już 3-0!) i to oni znaleźli się później w finale z Glasgow Rangers i sięgnęli po triumf.

W obecnych rozgrywkach Ligi Europy nie zabraknie FC Barcelona rywali bardzo trudnych. Tutaj wszak gra Arsenal Londyn, który jest rewelacją nie tylko w lidze angielskiej, ale i w pucharowych rozgrywkach - prowadzi w grupie Ligi Europy z kompletem punktów. jest tu także Manchester United, a także dwa kluby hiszpańskie - Real Sociedad San Sebastian i Betis Sewilla.

