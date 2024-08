FC Barcelona wydała komunikat, zapadła decyzja. Wiadomość dotyczy Lewandowskiego

Pierwszy zapewnił nam trzy punkty w wygranym 1:0 meczu z Osasuną, a drugi naszedł cztery dni później, kiedy trafił do siatki w wygranym 3:1 spotkaniu z Deportivo Alaves. Zakontraktowany do końca sezonu 2030/31 "Tigrinho" będzie szukał możliwości spędzenia większej ilości czasu na boisku w Realu Betis, by rozwijać się i adaptować do rozgrywek La Liga

~ przekazała FC Barcelona