Już w sobotę FC Barcelona wróci do walki o obronę tytułu mistrza Hiszpanii na boiskach La Liga. Najbliższym rywalem ekipy prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza to ekipa Las Palmas. To ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, który będzie mógł poszerzyć listę swoich "ofiar" na hiszpańskich boiskach. Reprezentant Polski nie trafił jeszcze do siatki w lidze w starciu z drużyną z wyspy Gran Canaria.