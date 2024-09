FC Barcelona wraca do Europy. Media nie mają wątpliwości, Lewandowski zaczyna pogoń

Walec Hansiego Flicka rozpoczyna europejską kampanię, "Lewy" w pogoni za największymi

Teraz jednak przed Flickiem wyzwanie innego kalibru. W czwartek jego podopieczni rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów, która od wielu lat jest dla nich synonimem traumy i rozczarowań. Fani mają jednak nadzieję, że odmieniony zespół jest w stanie rywalizować z najlepszymi w Europie, więc wywiezienie kompletu punktów ze stadionu AS Monaco z pewnością znajduje się w zasięgu. Osobisty bój toczy też Robert Lewandowski. Obecnie Polak ma na koncie 94 bramki w Lidze Mistrzów i chce zrobić wszystko, by stać się trzecim - po Cristiano Ronaldo i Leo Messim - piłkarzem z co najmniej setką bramek w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych na świecie. Gol w pierwszej kolejce z pewnością pomógłby w osiągnięciu tego celu.

Przewidywane składy na mecz AS Monaco - FC Barcelona

Hiszpańskie dzienniki przedstawiły swoje przewidywane składy na czwartkowy pojedynek. Żaden z nich nie ma wątpliwości co do obsady linii defensywnej FC Barcelony. W bramce stanie kapitan Marc-Andre ter Stegen, a przed nim ujrzymy żelazne zestawienie Flicka z początku sezonu: Julesa Kounde, Pau Cubarsiego, Inigo Martineza oraz Alejandro Balde. Nieco więcej wątpliwości wzbudza druga linia. Jasne jest, że w wyjściowym składzie wybiegną Pedri i Marc Casado. Według dziennikarzy "Mundo Deportivo" i "Marki" tę trójkę uzupełni skupiony na defensywie Eric Garcia. Z kolei według "AS-a" oraz "Sportu", do drugiej linii dołączy Raphinha. Taka roszada oznaczałaby, że do pewniaków w ofensywie - Roberta Lewandowskiego i Lamine'a Yamala - dołączyłby Ferran Torres. Dziennikarze "MD" rozważają też scenariusz z Ansu Fatim w wyjściowym składzie, ale to mało prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę, że Hiszpan dopiero co wrócił do zdrowia.