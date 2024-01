FC Barcelona uciekła znad przepaści. Efektowne trafienie obrońcy

Chyba nikt nie spodziewał się, że mecz Pucharu Króla, w którym przeciwnikiem FC Barcelona będzie występujący na co dzień na trzecim poziome rozgrywkowym Unionistas de Salamanca, zacznie się dla "Dumy Katalonii" tak fatalnie, bo to gospodarze meczu jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Dopiero w drugiej połowie drużyna Xaviego zdołała narzucić swój styl gry i odskoczyć rywalom. Walnie przyczynił się do tego Jules Kounde, zdobywając efektownego gola.