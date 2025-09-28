FC Barcelona triumfuje, Lewandowski zapisał się w historii. Jest potwierdzenie

FC Barcelona rozegrała w niedzielę 28 września mecz z Realem Sociedad. Po raz pierwszy w tym sezonie w wyjściowym składzie znalazł się Wojciech Szczęsny. To efekt kontuzji Joana Garcii, który może pauzować nawet sześć tygodni. Naturalnie więc jego miejsce zajmuje 35-letni Polak. Poza nim, w ataku Hansi Flick postawił na Roberta Lewandowskiego.

FC Barcelona wykorzystała szansę. Lewandowski zapewnił zwycięstwo

Spotkanie z Realem Sociedad nie było najłatwiejsze dla "Dumy Katalonii". Wystarczy wspomnieć, że jako pierwsi do siatki trafili gracze z San Sebastian. W 31. minucie Wojciecha Szczęsnego pokonał Alvaro Odriozola, który dołożył nogę i skierował futbolówkę do katalońskiej bramki.

Podopieczni Hansiego Flicka szukali sposobu na pokonanie Alexa Remiro. Ten jednak był naprawdę dobrze dysponowany i nie dał się pokonać Lewandowskiemu i spółce. Do czasu, bowiem w 43. minucie FC Barcelona miała rzut rożny. Ten został perfekcyjnie rozegrany, bowiem piłkę do siatki Realu Sociedad skierował głową Jules Kounde.

Cały czas jednak brakowało "kropki nad i". W 58. minucie Hansi Flick wprowadził na boisko Lamine Yamala. 18-latek wrócił po urazie spojenia łonowego i od razu pokazał, na co go stać. Drugi zawodnik tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki zagrał idealną piłkę na głowę Roberta Lewandowskiego, który nie miał problemu ze skierowaniem jej do siatki. Polak dał prowadzenie Barcelonie, którego już nie wypuściła. Co więcej, "Lewy" miał szansę ustrzelić dublet, jednak w pozornie łatwej sytuacji trafił w poprzeczkę, a futbolówka odbiła się jeszcze od linii bramkowej. Sędzia nie mógł uznać trafienia.

Nie tylko pozycja lidera La Liga. Lewandowski przebił kolejny "sufit" w FC Barcelonie

Dzięki wygranej FC Barcelony z Realem Sociedad, Lewandowski, Szczęsny i spółka wskoczyli na pozycję lidera La Liga. Za sprawą porażki Realu Madryt z Atletico "Duma Katalonii" wyprzedza "Królewskich" o punkt. Podopieczni Hansiego Flicka nie zaliczyli jeszcze ani jednej porażki. Jedynie przytrafił im się remis z Rayo Vallecano.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Po spotkaniu z Realem Sociedad powody do zadowolenia ma Robert Lewandowski. Polak strzelił właśnie swoją 105. bramkę w barwach "Blaugrany, dzięki czemu dogonił kolejną legendę. Tyle samo trafień ma bowiem obecny piłkarz Santosu, Neymar, który w zespole "Blaugrany" występował w latach 2013-2017. 105 goli dla FC Barcelony strzelili też Eulogo Martinez czy Evaristo de Macedo. Obecnie portal Transfermarkt klasyfikuje Polaka na 18. miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów.

Kolejne gole Lewandowskiego dla FC Barcelony wydają się być kwestią czasu. Następnymi piłkarzami do przegonienia są m.in. Luis Enrique (108 goli) czy Hristo Stoiczkow (117 goli). Absolutnym liderem pozostaje oczywiście Lionel Messi z 672 trafieniami.

Fanom nostalgii przypominamy pierwsze trafienie Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Miało to miejsce w sierpniu 2022 roku, kiedy to FC Barcelona rozgrywała mecz w ramach Pucharu Gampera z UNAM Pumas. "Lewy" trafił do siatki już w czwartej minucie meczu. Z kolei setna bramka Polaka w Barcelonie padła pod koniec zeszłego sezonu. Lewandowski trafił w meczu z Athletic Bilbao.

Statystyki meczu FC Barcelona 2 - 1 Real Sociedad Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 22 7 Strzały celne 11 2 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 123 40

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski świętujący kolejne trafienie w barwach FC Barcelona ANDER GILLENEA / AFP AFP

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP