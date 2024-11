FC Barcelona w środę rozgrywała swoje czwarte spotkanie w tej edycji Ligi Mistrzów. Założenia drużyny Hansiego Flicka były jasne: wygrać z Crveną Zvezdą i awansować do czołowej ósemki tabeli. Prywatny cel w tym starciu miał też Robert Lewandowski. I choć kapitan reprezentacji Polski nie otworzył wyniku, gdyby nie jego wkład, Inigo Martinez nie byłby w stanie trafić do siatki, co udało mu się już w pierwszym kwadransie.