Joan Laporta zapowiada, że FC Barcelona już wkrótce wróci do obowiązywania w jej przypadku zasady 1:1, a nie 1:3, jak to wygląda obecnie. Oznacza to w praktyce, że "Duma Katalonii" pierwszy raz od kilku lat będzie w stanie swobodnie działać na rynku transferowym i oferować kontrakty na światowym poziomie. Jak na razie jest to jednak niemożliwe, więc "Blaugrana" musi się bardzo uważnie rozglądać po rynku transferowym w poszukiwaniu okazji.

