Od dłuższego czasu w stolicy Katalonii trwają poszukiwania następcy Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona zdaje sobie sprawę, że metryki nie da się oszukać i choć wciąż nie przekreśliła przyszłości 37-latka i nie zdecydowała, czy przedłuży z nim umowę, zdaje sobie sprawę, że potrzeba kolejnej gwiazdy na lata na jego pozycję.

FC Barcelona szuka następcy Lewandowskiego. W tle walka o nowy kontrakt dla Polaka

Ferran Torres pomimo kilku lat spędzonych w ekipie "Blaugrany" nie daje gwarancji, że stać go będzie na regularne trafienia - zbyt często przeplata udane spotkania kiepskimi, a skuteczność i wykończenie bywa jego bolączką. A Barca potrzebuje "rasowej dziewiątki" w stylu "Lewego".

Kandydatów kierownictwo mistrzów Hiszpanii wytypowało wielu, ale cichym marzeniem od dłuższego czasu pozostaje sprowadzenie Harry'ego Kane'a. Jak poinformowali dziennikarze "The Touchline", w ostatnim czasie postanowiono je urzeczywistnić.

Harry Kane na celowniku Barcelony. Jasna odpowiedź na ofertę

FC Barcelona miała nawiązać kontakt z przedstawicielami reprezentanta Anglii w celu zorientowania się w jego sytuacji. Odpowiedź mogła ją mocno rozczarować.

Propozycja "Blaugrany" dotycząca letniego transferu Kane'a została odrzucona. Jak poinformowano, snajper jest w trakcie negocjacji z Bayernem dotyczących przedłużenia umowy i na ten moment wyklucza możliwość przenosin do Barcelony.

To z kolei ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Fiasko negocjacji ws. Kane'a zwiększa mocno szanse na przedłużenie umowy Polaka. Niemal całe środowisko w napięciu oczekuje, czy zobaczymy 37-latka w kolejnym sezonie w bordowo-granatowych barwach.

Robert Lewandowski Xavi Bonilla/DeFodi Images Newspix.pl

Harry Kane PETER KNEFFEL DPA

Robert Lewandowski IMAGO/Ricardo Larreina Newspix.pl