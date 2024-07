FC Barcelona przyspiesza ws. transferu. "Lewy" ma powody do radości

FC Barcelona żongluje wieloma piłkami naraz. Czy w tym chaosie jest metoda?

Poprzedni sezon zakończył się dla FC Barcelona wielkim rozczarowaniem. Pomimo teoretycznie klasowych wzmocnień przed jej rozpoczęciem, Xavi Hernandez nie zdołał dołożyć do klubowej gabloty ani jednego nowego trofeum. Do tego trzeba dodać liczne problemy wizerunkowe, z których najgłośniejszym była właśnie kwestia pożegnania trenera przez Joana Laportę. Zwolnienie szkoleniowca miesiąc po oficjalnym ogłoszeniu jego pozostania nie odbiło się dobrze w mediach. Prezes "Blaugrany" ma jednak nadzieję, że teraz jego instytucję czeka nowe otwarcie.

Hansi Flick rozpoczął już treningi z zespołem, a pierwsze wrażenia na temat jego pracy są jednoznacznie pozytywne. Niemiec liczy jednak na to, że otrzyma kilka jakościowych wzmocnień. Ostatnie dni zdominowały tematy orbitujące wokół reprezentantów Hiszpanii. "Blaugrana" priorytetyzuje kupno Nico Williamsa , ale jednocześnie stara się też o podpisanie kontraktów z Danim Olmo oraz Mikelem Merino . Jak się jednak okazuje, w tle udało się domknąć inną istotną operację . A przynajmniej do owego domknięcia jest już bardzo blisko.

Portugalczyk postawił sprawę jasno. Porozumienie o krok

Kluczowa okazała się postawa samego prawego obrońcy, który w każdy możliwy sposób dawał do zrozumienia, że interesuje go tylko powrót do Barcelony. Każda ze stron ma nadzieję na jak najszybsze domknięcie operacji, by 30-latek mógł wziąć udział w nadchodzącym tournee po Stanach Zjednoczonych.