FC Barcelona pożyczyła samolot od wielkiego klubu! To nim piłkarze polecieli do Las Vegas

Barcelona podróżowała na zachód wyjątkowym samolotem. To maszyna należąca do słynnego klubu futbolu amerykańskiego - New England Patriots. Katalończycy pokazali zdjęcie samolotu w swoich mediach społecznościowych.

FC Barcelona przeniosła się do Las Vegas

Patriots mają obecnie przerwę wakacyjną. Sześciokrotni zwycięzcy Super Bowl rozjechali się w różne strony świata, a maszyna stała nieużywana. Katalończycy skorzystali z tej sytuacji i wypożyczyli samolot.

Wideo Inter Miami - FC Barcelona 0-6 - SKRÓT. WIDEO

W Las Vegas Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Towarzyskie El Clasico rozpocznie się w niedzielę o 5 rano czasu polskiego. Spotkanie będzie transmitowane przez Polsat Sport.

Reklama

Jakub Żelepień, Interia