FC Barcelona wciąż jest w grze we wszystkich rozgrywkach, w których brała udział, a jedne wygrała, pokonując w finale Superpucharu Hiszpanii Real Madryt . Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka mimo tego bardzo trudno jest nazwać stabilnym, bo po meczu takim jak rozbicie Betisu w Pucharze Króla pojawia się nieporadność i remis z Getafe w La Liga . Niedługo później schemat jest dość podobny. Najpierw "Blaugrana" rozgromiła w lidze Valencię 7:1.

W następnych dwóch spotkaniach zremisowała 2:2 z włoską Atalantą, co było jednak dość przewidywalne, bo "La Dea" to naprawdę bardzo mocna ekipa. W weekend przyszły potworne męczarnie z Deportivo Alaves przed własnymi kibicami, co ostatecznie zakończyło się wynikiem 1:0, ale w naprawdę wielkich bólach. Tamto spotkanie może być dla Hansiego Flicka i jego piłkarzy pewnym znakiem ostrzegawczym, na który zawodnicy "Blaugrany" muszą zareagować.