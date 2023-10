FC Barcelona pokazuje światu perłę za perłą. O Lewandowskim coraz ciszej

Marc Guiu - nowy bohater ataku FC Barcelona

Marc Guiu zmieniła Fermina Lopeza i dzisiaj to on jest nowym bohaterem ataku FC Barcelona. Hiszpanie piszą, że to kolejna z wielkich pereł szkółki katalońskiego klubu, które ten produkuje jedną za drugą i że Xavi powinien dawać mu teraz więcej szans. A to oznacza, że na 35-letniego Roberta Lewandowskiego naciska młodzież i to pod jego nieobecność.