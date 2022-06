FC Barcelona "podkręca tempo"! Oto ostateczny termin transferu "Lewego"

Oprac.: Tomasz Czernich Robert Lewandowski

Kwestia transferu Roberta Lewandowskiego od tygodni rozgrzewa media na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że Polak jest o krok od przenosin do FC Barcelona. Hiszpański "Sport" poświęcił mu okładkę sobotniego wydania i przekonuje, że "Duma Katalonii" zrobi wszystko, by ogłosić transfer już w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP