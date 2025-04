FC Barcelona osłabiona w hicie. Flick ogłosił decyzję ws. Lewandowskiego

FC Barcelona w środku tygodnia rozegrała wyczerpujący mecz Pucharu Króla z Atletico Madryt. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka tamto spotkanie wygrał 1:0 i awansował do finału rozgrywek, w którym czekał na nią już Real Madryt . Nie ulega jednak wątpliwości, że rywalizacja z Atletico bardzo mocno zmęczyła się tamtym wyjazdem i mecz zostawił ze sobą pewne bolesne skutki.

Lewandowski chce uciec Mbappe. Flick ogłosił skład

Hiszpan nie znalazł się więc w kadrze na hitowy mecz La Liga przeciwko Realowi Betis , a ten zapowiadał się wręcz jako kluczowy w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Kilka godzin wcześniej bowiem spotkanie z Valencią przegrał Real Madryt. Do wyjściowego składu na rywalizację z Betisem wrócił oczywiście Robert Lewandowski , który z Atletico odpoczywał.

Jeśli "Duma Katalonii" wygra to spotkanie, to zapewni sobie już naprawdę komfortową sytuację w rozgrywkach La Liga, bo jej prowadzenie nad drugim Realem Madryt wzrośnie do aż sześciu oczek, z perspektywą El Clasico na własnym stadionie. Pierwszy gwizdek rywalizacji o godzinie 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.