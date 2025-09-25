FC Barcelona osłabiona na trudnym terenie. Jest decyzja ws. Lewandowskiego

FC Barcelona ma za sobą sezon prawie idealny. Zmiana szkoleniowca latem 2024 roku okazała się ruchem doskonałym. Praca Hansiego Flicka w Katalonii zaczęła przynosić efekty praktycznie natychmiastowo. Niemiecki szkoleniowiec z drużyny kompletnie rozbitej po ostatnich miesiącach Xaviego, stworzył praktycznie maszynę do wygrywania, która dodatkowo prezentowała atrakcyjny styl.

To poskutkowało większym zainteresowaniem kibiców, ale przede wszystkim zdobyciem trofeów. "Blaugrana" zdominowała rywalizację na hiszpańskim podwórku, sięgając po mistrzostwo Hiszpanii, puchar Hiszpanii oraz superpuchar Hiszpanii. We wszystkich rozgrywkach piłkarze Flicka na ostatniej prostej pokonali Real Madryt, co doprowadziło do zmian w klubie ze stolicy.

Znamy skład FC Barcelona na mecz z Realem Oviedo. Decyzja ws. Lewandowskiego

Nowym trenerem został Xabi Alonso, który dostał kilka znaczących transferów. Praca Hiszpana w tym sezonie jest jak na razie znakomita, bo Real wygrał wszystkie sześć meczów La Liga i przewodzi tabeli. FC Barcelona przed wyjazdowym meczem z Realem Oviedo traciła pięć oczek, a na trudny teren w Austrii (11 zwycięstw na 38 spotkań przyp. red.) poleciała bez: Alejandro Balde, Fermina Lopeza, Gaviego oraz Lamine Yamala. Osłabienia widoczne były w jedenastce, jaką do gry desygnował Hansi Flick. Robert Lewandowski zacznie na ławce. Poznaliśmy już składy na ten mecz.

Skład FC Barcelona na mecz z Realem Oviedo: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerrard Martin; Pedri, Marc Casado, Dani Olmo; Ferran Torres, Marcus Rashford i Raphinha.

Skład Realu Oviedo na mecz z FC Barcelona: Aaron; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Hassan, Dendoncker, Reina, Chaira, Rondon i Cazorla.

Dla Lewandowskiego ten mecz to szansa na poprawienie swojej sytuacji bramkowej. Polak w tym sezonie La Liga strzelił dwa gole i do liderującego tabeli strzelców Kyliana Mbappe traci już pięć goli. Spotkanie szóstej kolejki hiszpańskiej La Liga rozpocznie się o godzinie 21:30. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

