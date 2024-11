FC Barcelona osłabiona na hit. Jest decyzja ws. Lewandowskiego

FC Barcelona w 13. kolejce hiszpańskiej La Liga wyjechała do San Sebastian, aby tam zmierzyć się z Realem Sociedad. To spotkanie zapowiadało się na absolutny hit tej serii gier na hiszpańskich boiskach, ale dziennikarze donosili, że Hansi Flick ma pewne problemy kadrowe, które mogą sprawić, że w składzie zobaczymy pewne niespodzianki. Już wiemy, jak wygląda jedenastka i co z występem Roberta Lewandowskiego.