Po wyjeździe do Arabii Saudyjskiej - spuentowanym bolesną klęską z Realem Madryt w finale Superpuchar Hiszpanii - FC Barcelona wraca do gry na rodzimej ziemi. W niedzielę Robert Lewandowski i spółka zagrają o kolejne punkty w rozgrywkach La Liga z Realem Betis. Wcześniej czeka ich jednak - jak się wydaje - "formalność" do odhaczenia, jaką jest starcie z trzecioligowym zespołem Unionistas de Salamanca w 1/8 finału Pucharu Króla.