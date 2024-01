FC Barcelona ogłasza, wydała komunikat. Ważne wieści dla Lewandowskiego

FC Barcelona wydała komunikat, na który czekało wielu jej kibiców. 18-letni Brazylijczyk Vitor Roque został już oficjalnie zarejestrowany, co oznacza, że Xavi Hernandez może włączyć go do kadry meczowej na czwartkowy mecz La Liga z ekipą Las Palmas. Młody snajper to rywal Roberta Lewandowskiego w walce o skład. Szkoleniowiec mistrza Hiszpanii przyznał już jednak, że obaj zawodnicy mogą razem występować w linii ataku "Dumy Katalonii".