FC Barcelona ogłasza. Robert Lewandowski już to wie. Wielki powrót tuż tuż

FC Barcelona ogłosiła plan startu przygotowań do nowego sezonu. Robert Lewandowski i spółka powrócą do treningów już w najbliższy poniedziałek 10 lipca. Wówczas podopieczni trenera Xaviego Hernandeza przejdą badania medyczne oraz powakacyjne testy, a następnie przystąpią do treningów. W kampanii 2023/24 "Duma Katalonii" będzie bronić tytułu mistrza Hiszpanii, który wywalczyła detronizując swojego największego rywala - Real Madryt.