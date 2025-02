FC Barcelona ogłasza, piorunujące wieści dla Lewandowskiego i spółki. Powrót stanie się faktem

Dani Olmo wraca do składu FC Barcelona. Klub z Katalonii ogłasza

Należy się spodziewać, że pomocnik raczej wejdzie z ławki, aniżeli znajdzie się w wyjściowej jedenastce, ale, tak czy inaczej potencjalna siła rażenia FCB zostanie wzmocniona - Hiszpan w obecnej kampanii zdobył już sześć goli i odnotował trzy asysty, co stawia go w czołówce najskuteczniejszych podopiecznych Hansiego Flicka .

Valencia - FC Barcelona. Szczęsny w podstawie, Lewandowski i Olmo na ławce?

Jeśli Barcelonie powiedzie się w rywalizacji z Valencią , to tym samym awansuje ona do półfinału Copa del Rey , gdzie czekają już dwa madryckie zespoły - Atletico i Real . Całą stawkę uzupełni ponadto ktoś z dwójki Real Sociedad - Osasuna .

Hiszpańskie media są raczej zgodne, że w potyczce z VCF od pierwszego gwizdka ujrzymy na murawie Wojciecha Szczęsnego. Co do Roberta Lewandowskiego, to tu raczej wskazuje się na to, że otrzyma on nieco odpoczynku i wyląduje na ławce rezerwowych, a jego obowiązki w roli "dziewiątki" przejmie Ferran Torres.