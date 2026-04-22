FC Barcelona ogłasza, Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Media miały rację

Tomasz Chabiniak

Już o 21:30 rozpocznie się starcie Barcelony z Celtą Vigo w ramach 32. kolejki hiszpańskiej LaLiga. Mistrzowie kraju już ogłosili skład, jaki wystawił Hansi Flick. Potwierdziło się to, co media przewidywały w kwestii Roberta Lewandowskiego. Dziennikarze się nie pomylili.

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski i Hansi FlickALBERTO GARDIN/NURPHOTO/URBANANDSPORTAFP

Często hiszpańskie media są podzielone w kwestii obsady środka ataku FC Barcelony. W środę "Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As" jednomyślnie wskazały, że Hansi Flick wybierze Ferrana Torresa do podstawowego składu na domowe spotkanie z Celtą Vigo, zostawiając na ławce Roberta Lewandowskiego.

Hiszpan był jednym z aż dziewięciu "pewniaków", oprócz niego w tym gronie znaleźli się Joan Garcia, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Eric Garcia, Pedri, Fermin Lopez i Lamine Yamal. Wątpliwości teoretycznie dotyczyły Daniego Olmo i Marcusa Rashforda oraz pozycji Erica Garcii. Przy ustawieniu go na obronie do środka pola wskoczyłby Gavi lub Frenkie de Jong.

Wielki wyczyn Lewandowskiego, na rozkładzie 29 rywali. Nadchodzi jeden z nich

Teraz poznaliśmy oficjalny skład "Dumy Katalonii" na starcie z "Los Celestes". Komunikaty pojawiły się na stronie klubowej oraz w kontach na mediach społecznościowych.

Dziennikarze nie mylili się w niemal wszystkich swoich prognozach. Torres zmieścił się w wyjściowej jedenastce, a nasz rodak zaczyna jako zmiennik.

Popełnili błąd jedynie w typowaniu Fermina. Zamiast 22-letniego pomocnika zagra Gavi, na którego wskazywały "Sport" i "As", ale kosztem Gerarda Martina. Wszystko wskazuje na to, że Gavi zajmie miejsce na lewym skrzydle.

Wśród "ławkowiczów" jest też Wojciech Szczęsny, ale to rzecz jasna żadne zaskoczenie mimo jego dobrej formy na treningach. 36-latek nie ma żadnych minut w Primera Division od 9 listopada.

Skład Barcelony na mecz z Celtą Vigo:

Joan Garcia - Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia, Pedri - Gavi, Dani Olmo - Lamine Yamal - Ferran Torres.

REZERWOWI: Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Fermin, Casadó, Bardghji, De Jong, Szczęsny, Kochen, Espart, Tommy

Widzew pobił rekord Ekstraklasy. Nagły zwrot akcji. W Łodzi mogą stracić miliony

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Koniec Lewandowskiego opisany. "Niegodne pożegnanie". Dramat na finiszu

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Piłkarz w różowym stroju FC Barcelony z czarną maską na twarzy gestykuluje podczas meczu, obok trener tej samej drużyny w granatowej kurtce z poważnym wyrazem twarzy.
Robert Lewandowski i Hansi FlickGUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFPEast News
Dwóch mężczyzn obejmujących się na tle stadionu, jeden ubrany w sportową koszulkę, drugi w czarną koszulkę, atmosfera wyraża wsparcie i emocje po wydarzeniu sportowym.
Robert Lewandowski i Hansi FlickGongora/NurPhotoAFP
W wyjściowej jedenastce Roberta Lewandowskiego zastąpił Ferran Torres. I nie zawiódł.
Borussia Dortmund chciała Potulskiego? "Była oferta na poziomie 25 milionów euro"Polsat Sport

