FC Barcelona ogłasza, Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Media miały rację

Często hiszpańskie media są podzielone w kwestii obsady środka ataku FC Barcelony. W środę "Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As" jednomyślnie wskazały, że Hansi Flick wybierze Ferrana Torresa do podstawowego składu na domowe spotkanie z Celtą Vigo, zostawiając na ławce Roberta Lewandowskiego.

Hiszpan był jednym z aż dziewięciu "pewniaków", oprócz niego w tym gronie znaleźli się Joan Garcia, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Eric Garcia, Pedri, Fermin Lopez i Lamine Yamal. Wątpliwości teoretycznie dotyczyły Daniego Olmo i Marcusa Rashforda oraz pozycji Erica Garcii. Przy ustawieniu go na obronie do środka pola wskoczyłby Gavi lub Frenkie de Jong.

Teraz poznaliśmy oficjalny skład "Dumy Katalonii" na starcie z "Los Celestes". Komunikaty pojawiły się na stronie klubowej oraz w kontach na mediach społecznościowych.

Dziennikarze nie mylili się w niemal wszystkich swoich prognozach. Torres zmieścił się w wyjściowej jedenastce, a nasz rodak zaczyna jako zmiennik.

Popełnili błąd jedynie w typowaniu Fermina. Zamiast 22-letniego pomocnika zagra Gavi, na którego wskazywały "Sport" i "As", ale kosztem Gerarda Martina. Wszystko wskazuje na to, że Gavi zajmie miejsce na lewym skrzydle.

Wśród "ławkowiczów" jest też Wojciech Szczęsny, ale to rzecz jasna żadne zaskoczenie mimo jego dobrej formy na treningach. 36-latek nie ma żadnych minut w Primera Division od 9 listopada.

Skład Barcelony na mecz z Celtą Vigo:

Joan Garcia - Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia, Pedri - Gavi, Dani Olmo - Lamine Yamal - Ferran Torres.

REZERWOWI: Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Fermin, Casadó, Bardghji, De Jong, Szczęsny, Kochen, Espart, Tommy

Rozwiń

Robert Lewandowski i Hansi Flick GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP East News

W wyjściowej jedenastce Roberta Lewandowskiego zastąpił Ferran Torres. I nie zawiódł. AFP

