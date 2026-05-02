FC Barcelona o krok od mistrzostwa. Na Lewandowskiego czeka prawdziwy koszmar. Są nagrania

Rafał Sierhej

FC Barcelona w 34. kolejce La Liga może przypieczętować mistrzostwo kraju. Pierwszy krok w tym kierunku Hansi Flick i jego piłkarze muszą wykonać w Pampelunie, gdzie zagrają z Osasuną. Na Roberta Lewandowskiego i jego kolegów czekają wręcz koszmarne warunki. W sobotę w Pampelunie deszcz leje się z nieba strumieniami.

FC Barcelona miała w tym sezonie trudne momenty. Przez długi czas walczyła z Realem Madryt o prowadzenie w lidze hiszpańskiej. Sytuacja zmieniała się bardzo często. W 2026 roku jednak "Królewscy" spuścili z tonu, a "Blaugrana" pod wodzą Hansiego Flicka bardzo regularnie punktuje.

Splot dobrej formy Barcelony i słabszej dyspozycji "Los Blancos" sprawił, że walka o tytuł mistrza Hiszpanii może rozstrzygnąć się już na etapie 34. kolejki ligowej. Aby tak się faktycznie stało potrzeba spełnienia dwóch warunków. Pierwszy jest zależny tylko od tego, co pokażą piłkarze Hansiego Flicka.

Koszmarne warunki czekają na Barcelonę

Ci w sobotni wieczór zagrają w Pampelunie z Osasuną. Na papierze to triumf w tym spotkaniu powinien być dla "Dumy Katalonii" formalnością. Sprawy Robertowi Lewandowskiemu i spółce może jednak mocno skomplikować matka natura. Ta bowiem w sobotę nie jest łaskawa dla mieszkańców Pampeluny.

Państwowa Agencja Meteorologiczna ogłosiła pomarańczowy alert dla Pampeluny. Wedle prognoz w Nawarze od godziny 14:00 z nieba miał się lać strumieniami deszcz, który może utrudnić przygotowanie murawy. Ulewa ma się skończyć w okolicy północy. Te przewidywania znalazły potwierdzenie w rzeczywistości.

Dziennikarz ESPN na swoim Twitterze opublikował nagranie, na którym widać jak duża ulewa nawiedziła Pampelunę. "W Pampelunie pada deszcz. Pada już od kilku godzin. Zobaczymy trawę na El Sadar" - napisał. Start meczu "Blaugrany" o godzinie 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl. 

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja