FC Barcelona nagle ogłosiła ws. Lewandowskiego, tuż po meczu. To już pewne
FC Barcelona w sobotnie popołudnie podeszła do kolejnego spotkania w ramach Primera Division i pokazała naprawdę dobrą formę, triumfując nad Villarrealem aż 4:1. Trzy gole dla "Blaugrany" w tym starciu zdobył Lamine Yamal, natomiast tym zawodnikiem, który ostatecznie dobił rywali, był Robert Lewandowski. Niedługo po końcowym gwizdku "Barca" ogłosiła zaś niezwykle ważne wieści ws. Polaka.
FC Barcelona poszła za ciosem - po pokonaniu Levante 3:0 w ubiegłym tygodniu również i w bieżącej kolejce Primera Division odniosła ona okazałe zwycięstwo, tym razem triumfując 4:1 nad Villarrealem.
Potyczka ta była absolutnym futbolowym koncertem Lamine'a Yamala, który zapisał na swym koncie hat-tricka - do tego dokonał tego jako najmłodszy piłkarz La Ligi w XXI wieku. Nie tylko on miał jednak szczególny powód do świętowania.
Robert Lewandowski w top 15 najlepszych strzelców Barcelony. Polak jest w doborowym towarzystwie
Ostatnią bramkę w meczu, już w doliczonym czasie drugiej połowy, zdobył Robert Lewandowski, który tym samym osiągnął pewien niezwykły kamień milowy w historii "Dumy Katalonii":
Jak bowiem sama "Barca" ogłosiła w mediach społecznościowych, "Lewy" odnotował swoje 115. trafienie w bordowo-granatowych barwach, wobec czego ostatecznie znalazł się samodzielnie na 15. miejscu w klasyfikacji wszech czasów najlepszych strzelców "Blaugrany".
"RL9" przeskoczył Estanislao Basorę, gracza FCB w latach 1946-1958. Jednocześnie Polakowi niewiele brakuje tu chociażby do kolejnego wyśmienitego futbolisty ujętego w zestawieniu, czyli Christo Stoiczkowa. By przebić wynik legendarnego Bułgara Lewandowski musi zdobyć trzy bramki.
FC Barcelona szykuje się na wielki rewanż z Atletico Madryt
FC Barcelona tymczasem do końca sezonu rozegra minimum 15 spotkań, więc okazji do zdobywania kolejnych trafień będzie niemało. Najbliższa szansa nadarzy się 3 marca w Pucharze Króla - a podopieczni Hansiego Flicka będą wówczas potrzebować sporej liczby goli, aby zniwelować wcześniejszą porażkę z Atletico Madryt w dwumeczu (0:4).