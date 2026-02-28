FC Barcelona nagle ogłosiła ws. Lewandowskiego, tuż po meczu. To już pewne

FC Barcelona poszła za ciosem - po pokonaniu Levante 3:0 w ubiegłym tygodniu również i w bieżącej kolejce Primera Division odniosła ona okazałe zwycięstwo, tym razem triumfując 4:1 nad Villarrealem.

Potyczka ta była absolutnym futbolowym koncertem Lamine'a Yamala, który zapisał na swym koncie hat-tricka - do tego dokonał tego jako najmłodszy piłkarz La Ligi w XXI wieku. Nie tylko on miał jednak szczególny powód do świętowania.

Robert Lewandowski w top 15 najlepszych strzelców Barcelony. Polak jest w doborowym towarzystwie

Ostatnią bramkę w meczu, już w doliczonym czasie drugiej połowy, zdobył Robert Lewandowski, który tym samym osiągnął pewien niezwykły kamień milowy w historii "Dumy Katalonii":

Rozwiń

Jak bowiem sama "Barca" ogłosiła w mediach społecznościowych, "Lewy" odnotował swoje 115. trafienie w bordowo-granatowych barwach, wobec czego ostatecznie znalazł się samodzielnie na 15. miejscu w klasyfikacji wszech czasów najlepszych strzelców "Blaugrany".

"RL9" przeskoczył Estanislao Basorę, gracza FCB w latach 1946-1958. Jednocześnie Polakowi niewiele brakuje tu chociażby do kolejnego wyśmienitego futbolisty ujętego w zestawieniu, czyli Christo Stoiczkowa. By przebić wynik legendarnego Bułgara Lewandowski musi zdobyć trzy bramki.

FC Barcelona szykuje się na wielki rewanż z Atletico Madryt

FC Barcelona tymczasem do końca sezonu rozegra minimum 15 spotkań, więc okazji do zdobywania kolejnych trafień będzie niemało. Najbliższa szansa nadarzy się 3 marca w Pucharze Króla - a podopieczni Hansiego Flicka będą wówczas potrzebować sporej liczby goli, aby zniwelować wcześniejszą porażkę z Atletico Madryt w dwumeczu (0:4).

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Robert Lewandowski AFP

Borussia Dortmund - Bayern Monachium 2-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports