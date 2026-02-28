FC Barcelona nagle ogłosiła ws. Lewandowskiego, tuż po meczu. To już pewne

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona w sobotnie popołudnie podeszła do kolejnego spotkania w ramach Primera Division i pokazała naprawdę dobrą formę, triumfując nad Villarrealem aż 4:1. Trzy gole dla "Blaugrany" w tym starciu zdobył Lamine Yamal, natomiast tym zawodnikiem, który ostatecznie dobił rywali, był Robert Lewandowski. Niedługo po końcowym gwizdku "Barca" ogłosiła zaś niezwykle ważne wieści ws. Polaka.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony na tle stadionu podczas meczu, widoczny numer 9 oraz logo sponsora na koszulce, w tle rozmyta publiczność.
Robert LewandowskiXavi Bonilla/DeFodi ImagesNewspix.pl

FC Barcelona poszła za ciosem - po pokonaniu Levante 3:0 w ubiegłym tygodniu również i w bieżącej kolejce Primera Division odniosła ona okazałe zwycięstwo, tym razem triumfując 4:1 nad Villarrealem.

Potyczka ta była absolutnym futbolowym koncertem Lamine'a Yamala, który zapisał na swym koncie hat-tricka - do tego dokonał tego jako najmłodszy piłkarz La Ligi w XXI wieku. Nie tylko on miał jednak szczególny powód do świętowania.

Ostatnią bramkę w meczu, już w doliczonym czasie drugiej połowy, zdobył Robert Lewandowski, który tym samym osiągnął pewien niezwykły kamień milowy w historii "Dumy Katalonii":

Jak bowiem sama "Barca" ogłosiła w mediach społecznościowych, "Lewy" odnotował swoje 115. trafienie w bordowo-granatowych barwach, wobec czego ostatecznie znalazł się samodzielnie na 15. miejscu w klasyfikacji wszech czasów najlepszych strzelców "Blaugrany".

"RL9" przeskoczył Estanislao Basorę, gracza FCB w latach 1946-1958. Jednocześnie Polakowi niewiele brakuje tu chociażby do kolejnego wyśmienitego futbolisty ujętego w zestawieniu, czyli Christo Stoiczkowa. By przebić wynik legendarnego Bułgara Lewandowski musi zdobyć trzy bramki.

FC Barcelona tymczasem do końca sezonu rozegra minimum 15 spotkań, więc okazji do zdobywania kolejnych trafień będzie niemało. Najbliższa szansa nadarzy się 3 marca w Pucharze Króla - a podopieczni Hansiego Flicka będą wówczas potrzebować sporej liczby goli, aby zniwelować wcześniejszą porażkę z Atletico Madryt w dwumeczu (0:4).

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelony odbija głową żółto-fioletową piłkę podczas meczu, w tle rozmyta widownia stadionu.
Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
Mężczyzna w sportowej bluzie z krótkimi, ciemnymi włosami, stoi na stadionie i bije brawo, mając opatrunek na lewej dłoni. Wyraz twarzy sugeruje skupienie i powagę.
Robert LewandowskiAFP
