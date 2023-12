⁠FC Barcelona może stracić miliony. Wszystkiemu winien Robert Lewandowski

FC Barcelona z pretendenta do obrony tytułu mistrzowskiego stała się w przeciągu kilku tygodni drużyną, której bramki z łatwością strzelają nawet zespoły ze strefy spadkowej. Od ponad trzech miesięcy "Duma Katalonii" nie wygrała żadnego spotkania różnicą więcej, aniżeli jednej bramki. Cierpliwość do swoich piłkarzy stracił wreszcie i Xavi .

W przerwie spotkania z Almerią - czerwoną latarnią La Liga, szkoleniowiec wpadł w furię. Krzyczał i bluźnił do zawodników , wymagając od nich przede wszystkim większego zaangażowania. Najmocniej oberwało się Robertowi Lewandowskiemu . Reakcja Xaviego tym razem przyniosła jednak zamierzony efekt. Mistrz Hiszpanii na drugą połowę wybiegł naładowany energią, a po poważnej wymianie ciosów udało mu się wygrać 3:2. Strata do lidera tabeli wynosi jednak aż siedem punktów.

Lewandowski po meczu z Almerią znalazł się w najlepszej jedenastce kolejki, choć kolejny raz zakończył go bez żadnej bramki. Asystował tym razem przy trafieniu Sergiego Roberto na 3:2. Mimo to hiszpańskie media miały do niego znów sporo pretensji. 35-latek irytuje swoją nieskutecznością, a sztab szkoleniowy nie wie jak zaradzić problemowi.