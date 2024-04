FC Barcelona może poświęcić Roberta Lewandowskiego. Polak na krótkiej liście

To była kolejna piłkarska uczta zaserwowana przez piłkarzy Realu Madryt oraz FC Barcelona . Powody do zadowolenia mają jednak tylko ci pierwsi. Gospodarze ograli "Dumę Katalonii" na Estadio Santiago Bernabeu 3:2 , a tym samym niemal zapewnili sobie mistrzostwo Hiszpanii. Ich przewaga nad Robertem Lewandowskim i spółką na sześć kolejek przed końcem rozgrywek La Liga wynosi już bowiem aż 11 punktów.

Porażka była znamienna w skutkach nie tylko dla drużyny, ale i dla polskiego napastnika. Nie jest to najlepszy sezon w jego wykonaniu i chociaż wydawało się, że wraca do formy, to akurat po meczu z Realem spadła na niego lawina krytyki. I to niestety po części zasłużonej, bo "Lewy" był daleki od formy, do której zdążył nas przyzwyczaić. Dlatego coraz częściej wśród kibiców "Dumy Katalonii" słychać głosy, że pora na rozstanie z Lewandowskim.