FC Barcelona ma poważny problem z Lewandowskim. Historia się powtarza

Polski napastnik Robert Lewandowski daje zespołowi FC Barcelona bardzo dużo. Strzela sporo goli, ma już ich na koncie dziewięć w dziewięciu meczach La Liga oraz pięć w czterech starciach Ligi Mistrzów. Zarzuca mu się jednak, że przynajmniej w rozgrywkach La Liga strzela jedynie słabszym przeciwnikom, z kolei w Lidze Mistrzów ekipa z Barcelony jest bliska wyeliminowania.

To sprawia, że hiszpańskie media stawiają Polakowi zarzuty. Ma on zawodzić w kluczowych i najważniejszych meczach FC Barcelona. Warto jednak pamiętać, że w niedawnym starciu Katalończyków z Interem Mediolan to właśnie Robert Lewandowski gonił niekorzystny wynik Hiszpanów. Z kolei w lidze hiszpańskiej strzela słabszym rywalom, gdyż taki akurat FC Barcelona ma kalendarz. Z mocniejszych rywali wypadło im dotąd grać jedynie z Sevilla FC i Realem Madryt.

Robert Lewandowski zawodzi w FC Barcelona?

- Nie strzelił gola w Mediolanie, Monachium i Madrycie - wylicza Lewandowskiemu gazeta "El Nacional" i dodaje, że niemoc Polaka w połączeniu z brakiem drugorzędnych strzelców oznacza dla FC Barcelona pewną przegraną. Zdaniem mediów, kataloński klub popełnia ten sam błąd, który popełniał w czasach gry tutaj Lionela Messiego - zbyt uzależnia się od jednego strzelca, od jednej gwiazdy.

- Pewnie nie tak wyobrażał sobie Lewandowski grę w Barcelonie - czytamy. - Strzelił aż 14 goli w 13 meczach, a realnie zagląda mu w oczy brak prowadzenia w lidze i brak awansu do dalszej fazy Ligi Mistrzów.

