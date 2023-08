FC Barcelona ma następcę Roberta Lewandowskiego. Jutro ląduje w Hiszpanii

Petterson Novaes krok od przejścia do Barcelony

Zanim jednak to nastąpi, to prawdopodobnie piłkarzem Barcelony zostanie Petterson Novaes. 19-letni napastnik jest obecnie piłkarzem młodzieżowych zespołów Flamengo (zdobył siedem bramek w 15 spotkaniach), ale wkrótce ma zasilić Barcelonę Atletic. Piłkarze ma zostać wypożyczony na rok, a jeśli się sprawdzi, to w jego umowie ma być wpisana klauzula wykupu w wysokości 3- 4 mln euro.