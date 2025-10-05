Piłkarze Barcelony od początku spotkania z Sevillą nie prezentowali się najlepiej i co rusz musieli bronić się przed atakami rywali z Andaluzji. Rywalom przed upływem kwadransa bardzo pomógł Ronald Araujo, który sprokurował rzut karny. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Alexis Sanchez i otworzył wynik spotkania.

To był dopiero początek problemów "Blaugrany", która na przerwę schodziła przegrywając 1:2. Już w drugiej części spotkania Robert Lewandowski mógł dać swojej drużynie wyrównanie, jednak nie trafił nawet w światło bramki z rzutu karnego.

Głośno o Lewandowskim po blamażu z Sevillą. Nie ma mowy o pomyłce, jest źle

To rzuciło się cieniem nie tylko na grę Polaka w dalszej części spotkania, ale również i całej Barcelony, która ostatecznie przegrała aż 1:4. Nic więc dziwnego, że Polak został wzięty pod lupę i nie miał nic na swoją obronę.

Bologna – Pisa 4-0 Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Statystyki Roberta Lewandowskiego z ostatniego spotkania jasno pokazują, że nie był to jego dzień. Kapitan reprezentacji Polski czterokrotnie uderzał na bramkę rywali, jednak żaden ze strzałów nie znalazł się w świetle bramki.

"Lewy" dwukrotnie próbował przedrylować rywali, jednak tutaj również sukcesem nie zakończyła się żadna z prób.

W całym spotkaniu grający od początku do końca Lewandowski, zanotował jedynie 6 podań, a fatalne statystyki zamyka ilość udanych pojedynków z rywalami z tym, w ilu Polak brał udział - 3/11.

Hansi Flick ma nad czym myśleć podczas drogi powrotnej z Andaluzji, bowiem dla niemieckiego trenera była to pierwsza porażka różnicą trzech goli, od kiedy zasiadł on na ławce trenerskiej katalońskiego klubu.

Barcelona szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Według Hiszpanów jednym z problemów jest Robert Lewandowski Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski po meczu wyraźnie utykał / X/AdriaAlbets Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP