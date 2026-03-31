Wtorkowe spotkanie zdecydowanie będzie najważniejsze w karierze trenerskiej Jana Urbana, podobnie jak dla wielu kadrowiczów. Polacy o 20:45 rozpoczną bój ze Szwecją o bezpośredni awans na mundial 2026. W tym wypadku to "Trzy Korony" są wyraźnym faworytem do zwycięstwa.

Spora odpowiedzialność spoczywać będzie na Robercie Lewandowskim, który ratował dopiero co kadrę w meczu z Albanią. To właśnie kapitan strzelił gola wyrównującego, a później Piotr Zieliński ustalił wynik na 2:1.

FC Barcelona rezygnuje z gwiazdy. Lewandowski będzie rozczarowany?

Podczas gdy "Lewy" myślami z pewnością jest już przy rywalizacji ze Szwecją, z Barcelony nadciągnęły zaskakujące wieści. "Mundo Deportivo" przekazało, że mistrz Hiszpanii jednak rezygnuje z kontraktu.

Nie zaoferuje umowy Bernardo Silvie, który miał znajdować się od dłuższego czasu w orbicie zainteresowań Barcy. Temat Portugalczyka wracał w ostatnich latach jak bumerang, a jako że jego umowa z Manchesterem City wygasa wraz z końcem czerwca, mówiło się, że FC Barcelona wreszcie może po niego sięgnąć.

Chociaż sprowadzenie skrzydłowego w tej sytuacji nic by jej nie kosztowało, według hiszpańskich dziennikarzy "ten pociąg już odjechał". "Blaugrana" ma wystarcząjącą liczbę zawodników na jego pozycji i zwyczajnie nie potrzebuje kolejnego gracza o takiej charakterystyce.

W oczach niektórych może być to cios dla Lewandowskiego, który w przeszłości wielokrotnie rywalizował z Bernardo Silvą i doceniał jego piłkarską jakość. Na ten moment niewiele wskazuje jednak, żeby 31-latek miał w przyszłym sezonie wspierać polskiego snajpera w linii pomocy.

Jest oferta dla Lewandowskiego. Barcelona chce go na dłużej

Sam Lewandowski miał otrzymać od Barcelony ofertę nowej umowy, zakładającą znaczącą redukcję pensji.

"FC Barcelona zaoferuje Robertowi Lewandowskiemu przedłużenie umowy o rok obniżając jego wynagrodzenie o prawie 50%, ale wliczając w to premie za strzelone bramki lub rozegrane mecze, aby zwiększyć jego zarobki. Decyzja będzie należeć do Polaka czy zaakceptuje takie warunki, czy odejdzie" - cytuje "Sport" portal BarcaInfo.

