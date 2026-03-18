FC Barcelona gra o wszystko. Co z Lewandowskim? Grozi mu trzeci przypadek

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Przed Barceloną rewanżowe starcie w Lidze Mistrzów przeciwko Newcastle United. Po pierwszym meczu jest 1:1. "Duma Katalonii" delikatnie mówiąc nie olśniła na St. James' Park, ale na Camp Nou zazwyczaj wygląda lepiej niż na wyjazdach, co pokazała choćby rywalizacja z Atletico Madryt w Copa del Rey. Jak pokazują statystyki, na listę strzelców teoretycznie powinien wpisać się Robert Lewandowski. Bardzo lubi rundę 1/8 finału.

W środę o 18:45 kibice Barcelony wstrzymają oddech. W teorii domowy mecz z Newcastle United to nie jest poprzeczka ustawiona na niebotyczną wysokość, ale "Duma Katalonii" na St. James' Park zagrała słabo, do rewanżu ze "Srokami" przystąpi bez zaliczki. Na Wyspach Brytyjskich było 1:1, a wynik gościom w końcówce uratował z rzutu karnego Lamine Yamal.

70 minut rozegrał Robert Lewandowski. W tej edycji Champions League ma jedynie 2 trafienia, więc raczej nie doścignie już Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo w liczbie goli wszech czasów (ma 107, Argentyńczyk 129, a Portugalczyk 140). Trudno nawet powiedzieć, czy wyjdzie w podstawowym składzie przeciwko podopiecznym Eddiego Howe'a, bo w tym sezonie jest mocno rotowany z Ferranem Torresem. To nowa rzeczywistość.

Trzeba jednak pamiętać, co mówią statystyki. Wskazują one, że teoretycznie polski napastnik i tak powinien trafić do siatki. 1/8 finału to jego ulubiona runda w fazie pucharowej LM, w 25 meczach zdobył 19 goli, co daje średnią na poziomie 0,76. W ćwierćfinałach wynosi ona 0,47, a w półfinałach 0,70.

Bieżący dwumecz jest jego czternastym na takim etapie rozgrywek. Tylko w dwóch z nich nie dał rady pokonać bramkarza rywali. Stało się tak w sezonie 2018/19, gdy bezbarwny Bayern Monachium Niko Kovaca przegrał łącznie 1:3 z późniejszym triumfatorem, Liverpoolem. Drugi raz miał miejsce rok temu, gdy "Blaugrana" rywalizowała z lizbońską Benficą. Nasz rodak został z zerem mimo 149 minut na Estadio da Luz i Montjuic. Czy teraz będzie trzecia posucha?

Co ciekawe, nigdy nie opuścił żadnego możliwego starcia w 1/8 finału. Zdarzały się urazy, było jedno zawieszenie, ale zawsze wpływały na ćwierćfinały lub półfinały. W środę z pewnością również pojawi się na murawie. Pytanie tylko, czy nie od 60 bądź 70 minuty.

Robert Lewandowski w 1/8 finału Ligi Mistrzów:

2010/11 - Borussia Dortmund nie awansowała do rozgrywek

2011/12 - Borussia Dortmund odpadła po fazie grupowej

2012/13 - vs Szachtar Donieck - 2 mecze, 1 gol

2013/14 - vs Zenit St. Petersburg - 2 mecze, 2 gole

2014/15 - vs Szachtar Donieck - 2 mecze, 1 gol

2015/16 - vs Juventus - 2 mecze, 1 gol

2016/17 - vs Arsenal - 2 mecze, 2 gole

2017/18 - vs Besiktas - 2 mecze, 2 gole

2018/19 - vs Liverpool - 2 mecze, 0 goli

2019/20 - vs Chelsea - 2 mecze, 3 gole

2020/21 - vs Lazio - 2 mecze, 2 gole

2021/22 - vs RB Salzburg - 2 mecze, 3 gole

2022/23 - FC Barcelona odpadła po fazie grupowej

2023/24 - vs Napoli - 2 mecze, 2 gole

2024/25 - vs Benfica - 2 mecze, 0 goli

2025/26 - vs Newcastle - 1 mecz, 0 goli

RAZEM: 25 meczów, 19 goli - średnia 0,76 bramki na spotkanie

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
