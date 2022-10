Tuż po transferze Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelona rozpoczęły się poszukiwania "nowego Thomasa Muellera" - zawodnika, który znajdzie nić porozumienia z Polakiem, gwarantując mu tym samym sporo asyst.

Okres przygotowawczy pozwalał mieć nadzieję na to, że takim piłkarzem będzie Ansu Fati. 19-latek świetnie odnajduje się w grze kombinacyjnej i potrafi znaleźć nieszablonowe rozwiązania na boisku.

Mallorca - FC Barcelona. Robert Lewandowski i Ansu Fati zagrają razem w ataku?

Sęk w tym, że choć jest w stanie dać impuls drużynie, do tej pory nie zagrał jeszcze w pierwszym składzie w meczu ligowym. Xavi nieustannie podkreślał, że młody Hiszpan nie jest jeszcze na to gotowy i potrzebuje czasu, by optymalnie przygotować się pod względem fizycznym. To ważne, biorąc pod uwagę historię kontuzji Ansu Fatiego.

Naszedł jednak moment, by nastolatek udowodnił swoją wartość. Jak informuje "As", jest wielka szansa na to, że w sobotni wieczór Ansu Fati zagra od pierwszej minuty z Mallorcą, tworząc ofensywny tercet z Robertem Lewandowskim i Ousmanem Dembele.

Nasz reprezentant ostrzy sobie zęby na kolejne gole. W ośmiu meczach w barwach FC Barcelona Polak zdobył już 11 bramek i zanotował 2 asysty.

