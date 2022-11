Nie tak ten mecz wyobrażał sobie Robert Lewandowski. Już w 30. minucie gry, przy prowadzeniu Osasuny 1-0, osłabił zespół. Otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną, kartkę za faul na przeciwniku i musiał opuścić boisko. A zrobił to w kontrowersyjnych okolicznościach. Najpierw doskoczył do sędziego i w emocjonalny sposób przekonywał go, że nie powinien zostać tak surowo ukarany. Później nerwy całkiem puściły. Wykonał gesty, które wzbudziły kontrowersje i są bardzo szeroko komentowane.



Hiszpańska prasa zastanawia się, co miał na myśli "Lewy", prezentując ruchy pocierania nosa palcem i wskazywania za siebie. Według katalońskiego "Sportu" mogła być to oznaka dumy lub arogancji, z jaką miał zwrócić się do napastnika sędzia Jesus Gil Manzano. Tak czy inaczej może to ściągnąć na Polaka poważne problemy.

Robert Lewandowski w 30 minucie spotkania schodzi z boiska – czerwona kartka! WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Kontrowersyjne gesty Roberta Lewandowskiego podczas schodzenia z boiska. Wieszczą surową karę

W Hiszpanii już wieszczą czarny scenariusz. Wskazują na fakt, że Lewandowskiemu grozi aż kilka meczów zawieszenia za gesty w kierunku sędziego. Będzie mógł mówić o sporym szczęściu, gdy skończy się tylko na przerwie jednego spotkania. Jednak bardziej prawdopodobnym jest, że piłkarz na dłużej, nawet na trzy mecze, odpocznie od rywalizacji na hiszpańskich boiskach.

Zgodnie z kodeksem dyscyplinarnym Polaka można będzie ukarać trzema meczami, tak jak Montiela z Sevilli. ~ - piszą w "AS".

Dalej rozwijają wątek. "Teraz do Komitetu Zawodów należy decyzja, jak zinterpretują gesty napastnika Barcy. Jeśli uznają to za zniewagę, Lewandowski zostanie zawieszony na co najmniej trzy mecze: jeden za podwójną żółtą kartkę i wynikające z tego wykluczenie, a kolejne dwa za nieprzepisowe zwracanie się do sędziego. Sankcja podobna do kary dla gracza z Sevilli, Montiela. Lewandowski z pewnością nie zagra w derbach Katalonii z Espanyolem na Camp Nou, a jego obecność w meczu z Atletico na Metropolitano i Betisem na Villamarin jest zagrożona" - wyjaśniają.

Sytuacji piłkarza nie poprawia fakt, że arbiter bardzo skrupulatnie opisał jego zachowanie w protokole meczowym . "Schodząc z boiska po wykluczeniu z gry, piłkarz dwukrotnie gestami wyraził dezaprobatę wobec decyzji, dotykając nosa i wskazując kciukiem na sędziego. Gdy znalazł się już przy linii bocznej, powtórzył gest, patrząc na asystenta sędziego, na oczach sędziego technicznego" - zrelacjonował.

Ostatecznie Barcelona, już bez "Lewego" w składzie, zdołała odrobić straty i wygrała w Pampelunie 2-1 . Tym samym na dłuższy czas obejmuje prowadzenie w La Lidze.

Zirytowany Robert Lewandowski udał się do szatni / Eleven Sports