Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalny mecz Roberta Lewandowskiego, a po meczu takie wieści. Tylko dwóch gorszych

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Przerwa na mecze reprezentacji jest wybawieniem dla Barcelony. "Duma Katalonii" w minionym tygodniu przegrała 1:2 z Paris Saint-Germain oraz 1:4 z Sevillą. Już po tygodniu straciła fotel lidera LaLiga, na który wskoczyła po porażce Realu Madryt w derbach stolicy. Fatalny mecz zagrał Robert Lewandowski, nie wykorzystał dobrych szans, między innymi rzutu karnego. Jest na wysokim miejscu w niechlubnej tabeli.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiBurak AkbulutAFP

"Koszmar Lewandowskiego i cztery nokdauny Szczęsnego. Barcelona rozbita w Sewilli" - tak zatytułowaliśmy naszą niedzielną relację pomeczową. "Duma Katalonii" po zaledwie kolejce spadła z pierwszego miejsca tabeli LaLiga. Przegrała na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan aż 1:4.

To nie był dobry występ polskiego napastnika. "Zaginiony w akcji. Straszny dzień dlan niego. Nie wniósł nic do ataku, nie wykorzystał rzutu karnego. Flick zdecydował się zatrzymać go na boisku, ale jego występ był katastrofalny" - ocenił ostro "Sport", dając notę 3/10.

Pudło z jedenastu metrów miało istotny wpływ na mecz. Gdyby trafił, wyrównałby w 76. minucie na 2:2. Zamiast tego mistrzowie Hiszpanii musieli dalej gonić wynik, a w końcówce pozwolili sobie strzelić jeszcze dwie bramki.

Robert Lewandowski i Ferran Torres marnują szanse na potęgę? Trzeba nałożyć na to filtr

Futbol klubowy ma teraz tydzień przerwy z uwagi na zgrupowania kadr narodowych. To dobra okazja na podsumowania. Lewandowski jest wysoko w klasyfikacji pokazującej zmarnowane tzw. duże szanse na gola. Miał takich akcji już pięć, zajmuje 3. miejsce ex aequo z Tanim Oluwaseyim z Villarrealu. Więcej okazji zaprzepaścili tylko Javi Puado z Espanyolu (6) i... walczący o miejsce w składzie z "RL9" Ferran Torres (7).

W czołówce zestawienia znajdziemy też Kyliana Mbappe czy Viniciusa. Do tego typu statystyk trzeba podchodzić z pewnym dystansem. W zeszłym roku "wygrał" ją Mbappe (29) przed właśnie "Lewym" (23). Zazwyczaj to gwiazdorzy najlepszych zespołów mają najwięcej niewykorzystanych "setek", bo po prostu ich koledzy kreują im mnóstwo dobrych piłek.

Tabela przedstawiająca statystyki piłkarzy, w tym liczbę goli, oczekiwane gole (xG) oraz niewykorzystane okazje, wśród których znajdują się znane nazwiska grające w różnych europejskich klubach.
Klasyfikacjasofascore.commateriał zewnętrzny

Statystyki pochodzą z serwisu Sofascore, który otrzymuje dane od firmy Opta.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

FC Barcelona jeszcze nie zeszła do szatni. Ogłosili o Lewandowskim. Dramat

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
Na Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka przed meczem z Sevillą spadł nieoczekiwany cios
Na Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka przed meczem z Sevillą spadł nieoczekiwany ciosUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
Robert Lewandowski (FC Barcelona)Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Barcelona szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Według Hiszpanów jednym z problemów jest Robert Lewandowski
Barcelona szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Według Hiszpanów jednym z problemów jest Robert LewandowskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja