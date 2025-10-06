Fatalny mecz Roberta Lewandowskiego, a po meczu takie wieści. Tylko dwóch gorszych

"Koszmar Lewandowskiego i cztery nokdauny Szczęsnego. Barcelona rozbita w Sewilli" - tak zatytułowaliśmy naszą niedzielną relację pomeczową. "Duma Katalonii" po zaledwie kolejce spadła z pierwszego miejsca tabeli LaLiga. Przegrała na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan aż 1:4.

To nie był dobry występ polskiego napastnika. "Zaginiony w akcji. Straszny dzień dlan niego. Nie wniósł nic do ataku, nie wykorzystał rzutu karnego. Flick zdecydował się zatrzymać go na boisku, ale jego występ był katastrofalny" - ocenił ostro "Sport", dając notę 3/10.

Pudło z jedenastu metrów miało istotny wpływ na mecz. Gdyby trafił, wyrównałby w 76. minucie na 2:2. Zamiast tego mistrzowie Hiszpanii musieli dalej gonić wynik, a w końcówce pozwolili sobie strzelić jeszcze dwie bramki.

Robert Lewandowski i Ferran Torres marnują szanse na potęgę? Trzeba nałożyć na to filtr

Futbol klubowy ma teraz tydzień przerwy z uwagi na zgrupowania kadr narodowych. To dobra okazja na podsumowania. Lewandowski jest wysoko w klasyfikacji pokazującej zmarnowane tzw. duże szanse na gola. Miał takich akcji już pięć, zajmuje 3. miejsce ex aequo z Tanim Oluwaseyim z Villarrealu. Więcej okazji zaprzepaścili tylko Javi Puado z Espanyolu (6) i... walczący o miejsce w składzie z "RL9" Ferran Torres (7).

W czołówce zestawienia znajdziemy też Kyliana Mbappe czy Viniciusa. Do tego typu statystyk trzeba podchodzić z pewnym dystansem. W zeszłym roku "wygrał" ją Mbappe (29) przed właśnie "Lewym" (23). Zazwyczaj to gwiazdorzy najlepszych zespołów mają najwięcej niewykorzystanych "setek", bo po prostu ich koledzy kreują im mnóstwo dobrych piłek.

