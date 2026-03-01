Wyścig o mistrzostwo Hiszpanii powoli wchodzi w decydującą fazę. Zeszłotygodniowa wpadka Realu Madryt z Osasuną sprawiła, że "Duma Katalonii" powróciła na fotel lidera La Liga. Kolejnym wyzwaniem dla mistrzów Hiszpanii była domowa potyczka z Villarreal. Na Spotify Camp Nou nie oglądaliśmy od pierwszej minuty żadnego z Polaków - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczęli ten mecz na ławce rezerwowych.

Przez zdecydowaną większość spotkania mecz ten miał tylko jednego bohatera. Był nim Lamine Yamal, który już do przerwy miał na swoim koncie dublet. Warto zwrócić uwagę szczególnie na drugie trafienie Hiszpana. 18-latek świetnie zszedł z prawego skrzydła w środek pola karnego i szalenie precyzyjnym trafieniem pokonał golkipera Villareal. W drugiej połowie Yamal dorzucił jeszcze jedno trafienie, dzięki czemu Barcelona prowadziła z niżej notowanym przeciwnikiem 3:1.

Lewandowski na murawie pojawił się w 67. minucie, gdy zastąpił Ferrana Torresa. Polak w doliczonym czasie gry wykorzystał swój moment i po dograniu Jules'a Kounde z łatwością skierował futbolówkę do pustej bramki gości. FC Barcelona tym samym wygrała 4:1 i zapewniła sobie kolejny tydzień na fotelu lidera La Liga.

Trafienie z Villarreal było dla Roberta Lewandowskiego 11. w tym sezonie La Liga. "Duma Katalonii" w sobotę pokazała, że jest w bardzo dobrej dyspozycji przed kolejnym wyzwaniem, która dla wielu jawi się jako misja niemożliwa do wypełnienia. Podopieczni Hansiego Flicka w półfinale Pucharu Króla będą próbowali odrobić czterobramkową stratę w dwumeczu z Atletico Madryt.

Jak poinformował hiszpański klub, w tym spotkaniu Flick na pewno nie będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik podczas meczu z Villarreal doznał złamania oczodołu, co absolutnie wyklucza jego udział w spotkaniu z Atletico.

