Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalne wieści z Barcelony, pojawił się uraz. Lewandowski w centrum uwagi

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

FC Barcelona nie ma marginesu błędu w walce o najlepszą ósemkę fazy ligowej Champions League, a na środowy mecz ze Slavią Praga pojedzie bez kilku ważnych zawodników. W poniedziałek pojawiła się informacja o urazie ważnego zawodnika. Robert Lewandowski będzie w centrum uwagi.

Ferran Torres i Robert Lewandowski
Ferran Torres i Robert LewandowskiJOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Sportinfoto/DeFodi Images/DeFodi via Getty ImagesAFP

W środę o 21:00 FC Barcelona zagra mecz 7. kolejki fazy ligowej Champions League ze Slavią Praga. "Duma Katalonii" nie może sobie już pozwalać na straty punktów, jeśli chce uniknąć gry w rundzie play-off (nieoficjalnie zwanej 1/16 finału). Obecnie jest 15. w tabeli, do TOP8 traci 2 oczka, a do zdobycia pozostało przecież zaledwie 6. W zeszłym sezonie do znalezienia się w najlepszej ósemce potrzebnych było 16 pkt, więc w teorii podopieczni Hansiego Flicka muszą wygrać oba pozostałe spotkania, by dać sobie szansę.

Konfrontacja z czeskim zespołem może jednak okazać się trudna. W ataku zabraknie Lamine'a Yamala z uwagi na zawieszenie za kartki. W poniedziałek Javi Miguel z "Asa" poinformował z kolei o urazie mięśnia dwugłowego uda u Ferrana Torresa. To kolejne problemy zdrowotne Hiszpana - w październiku przeciążenie zmieniło się w przerwę wykluczającą go z dwóch meczów.

Dziennikarz napisał, że 25-latek nie znajdzie się we wtorek w samolocie do Pragi. Dodał, że na ten moment uraz wygląda na niegroźny, ale też nie gwarantuje dostępności Torresa na niedzielne starcie z Realem Oviedo.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i kartka "FC Barcelona" z losowania Copa del Rey z 2020 r.
La Liga

FC Barcelona poznała rywala, Lewandowski już wie. To pogromca Realu Madryt

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Z uwagi na to, że Flick rotuje Hiszpanem i Robertem Lewandowskim, można zakładać, że Polak znajdzie się w wyjściowym składzie w środę, a zapewne też i w weekend.

    "Hansi Flick będzie musiał wystawić bezprecedensowy tercet ofensywny. Opcje niemieckiego szkoleniowca wydają się jasne: Lewandowski zajmie pozycję środkowego napastnika, Roony Bardghji zagra na prawym skrzydle, a 'odzyskany' Raphinha na lewym. Dani Olmo i Marcus Rashford będą alternatywami" - czytamy w artykule Miguela.

    Torres obecnie w tym sezonie ma bilans 1631 minut w 27 meczach i 15 bramek. U Polaka te liczby wyglądają następująco: 1058, 22 i 10. Kibice z pewnością będą liczyć na to, że wraz z Raphinhą poprowadzi ofensywę zespołu i poprawi swoje statystyki.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Hansi Flick
    La Liga

    Lewandowski na ustach Hiszpanów. Wielki spór o Polaka. Ostatnie słowo należy do Flicka

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Erica Garcii w trakcie najbliższego "El Clasico"
    FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Erica Garcii w trakcie najbliższego "El Clasico"Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy w strojach meczowych cieszy się po zdobyciu gola na tle rozmazanej publiczności na stadionie sportowym.
    Ferran Torres i Robert LewandowskiMatthieu Mirville/ZUMA Press WirEast News
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony na boisku podczas meczu, na drugim planie zawodnik drużyny w żółtych strojach.
    Ferran TorresFrancisco MaciaAFP
    DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 19.01.2026. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja