"France Football" ogłosiło 30 nominowanych do Złotej Piłki za sezon 2023/24. To na nich będą głosować dziennikarze z krajów pierwszej setki rankingu FIFA. W gronie wyróżnionych po raz pierwszy od 2018 roku brakuje Roberta Lewandowskiego. Jest jednak drobna osłoda dla polskich kibiców - w trzydziestce nominowanych do żeńskiej Złotej Piłki znalazła się Ewa Pajor.