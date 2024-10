Robert Lewandowski "ofiarą" kolejnej Złotej Piłki? Niepokojący głos jurora

W ostatnich tygodniach nikt nie wkładał korony na głowę Lewandowskiego, bo obiektywnie miniony rok nie był specjalnie udany dla Polaka. Zresztą nawet nie było szans, by naginać rzeczywistość , wszak supersnajper Barcelony w ogóle nie znalazł się w gronie 30 nominowanych, na których można było głosować. Ale na końcu i tak rozszalała dyskusja, którą o kilka stopni podniosło zachowanie Viniciusa Juniora i Realu Madryt , gdy na wieść o tym, że Brazylijczyk jednak nie zajął pierwszego miejsca, postanowili solidarnie zbojkotować galę . Tym razem mieliśmy do czynienia z pochwałą czarnej roboty, której na pierwszy rzut oka nie widać w najefektowniejszych statystykach , ale jest kluczowa w całym, piłkarskim organizmie. Stąd nagroda dla Hiszpana Rodriego z Manchesteru City .

"Byłbym w szoku, gdyby jakikolwiek piłkarz Barcelony..."

Naszego gwiazdora nie skreśla Juha Kanerva z Finlandii. - Lewandowski będzie mocnym kandydatem, jeśli zaliczy doskonały okres w Barcelonie - stwierdził. Vladimir Novaković z Serbii także jest zdania, że wszystko jest możliwe, przychylając się choćby do słów wspomnianego Iwańskiego , że popis Polaka w El Clasico, mimo że do wyborów pozostały jeszcze długie miesiące, będzie go premiował.

Serb w dalszej części wypowiedzi zasiał jednak wielkie ziarno niepewności, co do losów Polaka w plebiscycie. Problemem może być konstelacja wielkich gwiazd młodego pokolenia, które otaczają Lewandowskiego w FC Barcelona. Co konkretnie Novaković ma na myśli? Pozostawia pewne niedopowiedzenie, ale można się domyślić, jaki prezentuje tok myślenia. Oparty, co sam zaznacza, na doświadczeniu...