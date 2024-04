Choć Bayern Monachium nie sięgnie już na pewno po mistrzostwo Niemiec, Harry Kane wciąż ma o co walczyć. W zasięgu Anglika jest rekord Roberta Lewandowskiego, do pobicia którego niebezpiecznie zbliża się snajper "Bawarczyków". Kane zanotował w sobotę kolejny świetny występ, tym razem przeciwko Eintrachtowi Frankfurt i mocno zbliżył się do osiągnięcia "Lewego". Rekord kapitana reprezentacji Polski na trzy kolejki przed końcem jest poważnie zagrożony.