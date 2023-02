Sergio Busquets pograł w meczu z FC Sevilla raptem trzy minuty. Od razu na początku meczu padł po starciu z rywalem i opuścił boisko. Zastąpił go Iworyjczyk Franck Kessie, który zresztą walnie przyczynił się potem do wygranej FC Barcelona aż 3-0 .

Kontuzja kapitana FC Barcelona

To informacja dla FC Barcelona dobra. Zła jest taka, że Sergio Busquets przeszedł już badania i ich wyniki nie są dobre. "Mundo Deportivo" donosi o skręceniu stawu skokowego przez kapitana zespołu, a to oznacza przerwę dwu-, trzytygodniową. To znaczy, że Sergio Busquetsa zabraknie zapewne w obu meczach FC Barcelona w play-off Ligi Europy, a są to starcia hitowe. Katalończycy wylosowali bowiem Manchester United.