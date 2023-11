Fatalne ustalenia ws. Lewandowskiego, to jakiś koszmar. Aż trudno uwierzyć

Później 35-latek zanotował "pusty przelot" w starciu z Mallorcą oraz Sevillą. W kolejnym meczu - z FC Porto w Lidze Mistrzów zszedł z murawy z kontuzją w 34. minucie przy wyniku 0:0. Do gry Robert Lewandowski wrócił w prestiżowym starciu z Realem Madryt. Wszedł wówczas z ławki, dostając od trenera Xaviego Hernandeza 29 minut. Był jednak daleki od optymalnej dyspozycji. Problemy sprawiało mu nawet przyjęcie piłki, nie mówiąc o próbach dryblingu czy strzelenia gola.

Niemoc "Lewego" przedłużyła się także w weekend w meczu z Realem Sociedad . Wówczas nasz napastnik wybiegł już w wyjściowym składzie. Także w starciu z Szachtarem pojawił się na boisku od pierwszej minuty. Ba, rozegrał nawet cały mecz. Nie pomógł jednak swojej drużynie, która przegrała 0:1 , przedłużając do sześciu swoją passę meczów bez strzelonego gola.

Robert Lewandowski notuje koszmarną passę w Barcelonie. Tak źle nie było od ponad 12 lat

To nie tylko najgorsza seria Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona. By odnaleźć słabszy okres pod względem skuteczności Polaka, trzeba cofnąć się nie do czasów jego gry w Bayernie Monachium, a w Borussii Dortmund - o przeszło 10 lat.