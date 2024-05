Fatalne oceny Lewandowskiego, tymczasem taki wpis Polaka

FC Barcelona pokonała skazywaną na pożarcie Almerię 2:0 i jest bardzo blisko wicemistrzostwa Hiszpanii. Niestety, do tytułu króla strzelców nie przybliżył się Robert Lewandowski, dla którego było to kolejne niezbyt udane spotkanie. Polski napastnik zdawał się jednak tym nie przejmować, na co mógłby wskazywać jego wpis w mediach społecznościowych. "Lewy" zyskał zresztą poparcie kibiców.