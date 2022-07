Fatalne doniesienia z obozu Barcelony! Co się dzieje z Lewandowskim?

Już w nocy z wtorku na środę FC Barcelona rozegra swój pierwszy mecz towarzyski na obozie w USA. "Duma Katalonii" zmierzy się z Interem Miami, ale wszystko wskazuje na to, że na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego.

Polak formalnie wciąż nie jest piłkarzem "Blaugrany". W poniedziałek przechodził testy medyczne, ale dotąd nie pojawiła się informacja o tym, że podpisał kontrakt.

Media: Prezentacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona nie odbędzie się we wtorek

Co więcej, dalej nie wiadomo kiedy do tego dojdzie, a co za tym idzie, kiedy odbędzie się prezentacja Roberta Lewandowskiego. Dziennikarz ESPN Moises Llorens poinformował, że to wielkie wydarzenie nie zostanie zorganizowane we wtorek.

Co więcej, Barcelona odwołała wtorkowe zajęcia. Robert Lewandowski pierwsze zajęcia z nowymi kolegami zaliczy więc dopiero w czwartek .